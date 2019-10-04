Начальника областного ГСЧС уличили в растрате госсредств: фото

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Следователи теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, что привело к растрате 235 000 грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в 2016 году начальник областного ГСЧС заключил договор на закупку 83 720 литров бензина и 61 500 литров дизельного топлива на общую сумму около 2 700 000 грн.

Фото: dbr.gov.ua

"Впоследствии он заключил дополнительное соглашение с изменениями к упомянутому договору, по которому цена за 1 литр бензина и дизельного топлива была на 10% выше первоочередной стоимости", - отметили в пресс-службе ГБР.

Экспертизы установили, что рост цены на закупленные товары в тот период времени не было. "Таким образом, дополнительные соглашения были заключены безосновательно и с нарушением бюджетного законодательства. Это привело к дополнительной уплате бюджетных средств за фактически поставленный товар в сумме более 235 000 грн", - подчеркнули в ГБР.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, готовится ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины ему грозит наказание (согласно Сч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.