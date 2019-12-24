Неисправность электросети вызвала пожар в интернате на Донбассе

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По предварительной версии, причиной пожара, жертвами которого стали четыре человека в Старобельском областном психоневрологическом интернате, стала неисправность электросети. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Луганской области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что в интернате нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на осуществление деятельности по медицинской помощи.

По ее словам, в результате пожара сгорела только одна палата - другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Двое из четырех погибших - лица с инвалидностью, они имели нарушения опорно-двигательного аппарата и не могли самостоятельно покинуть помещение интерната.

Вчера 72 человек госпитализировали в Сватовскую областную психиатрическую больницу, 33 человека были переселены в другой корпус интерната. Общее количество людей - 94 человека при норме 61 койко-место.

Денисова уточнила, в сентябре 2019 году в этом же заведении произошел пожар, в результате которого сгорело здание библиотеки и мастерской.

Согласно журналу проверок интерната, сотрудники ГСЧС в текущем году провели две проверки. Одна - 20 сентября 2019 года после предыдущего пожара, а вторая - 11 декабря этого года.