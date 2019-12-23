На Донбассе горел психоневрологический интернат: есть погибшие

Вчера вечером произошел пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната Луганской области, погибли четыре человека, трое получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
С одновременной ликвидацией пожара сотрудниками ГСЧС, полиция и медперсонал проводили эвакуацию людей.
Пожар был локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55.
Фото: lg.npu.gov.ua
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность).
Читайте также: Пожар в Одессе: ГСЧС скрыла документы от расследования - ГБР