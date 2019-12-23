На Донбассе горел психоневрологический интернат: есть погибшие

Фото: lg.npu.gov.ua

Вчера вечером произошел пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната Луганской области, погибли четыре человека, трое получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

С одновременной ликвидацией пожара сотрудниками ГСЧС, полиция и медперсонал проводили эвакуацию людей.

Пожар был локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55.

Фото: lg.npu.gov.ua

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность).

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек.

уволили начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка. 19 декабря

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