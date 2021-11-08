Несколько улиц на карантине. В Черновцах бешеная белка покусала двух человек
08.11.2021, 12:25
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
В Черновцах белка с бешенством покусала двух людей, из-за этого ввели карантин на улице. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.
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Отмечается, что у белки, которая на днях покусала двоих человек в парке Шевченко, обнаружили бешенство. Животное скончалось, а потерпевшие проходят курс иммунизации от бешенства.
В связи с этим случаем на улицу Пероштравневую и Топоровский проулок наложили карантинные ограничения. Также в зоне риска улица Садовая и парк Шевченко.
Из-за карантина примут такие меры:
– проведут вынужденную дезинфекцию в районе вылова и удержания белки (конный двор);
– будут обследовать и прививать животных с прилегающих улиц, чтобы ликвидировать эпицентр бешенства.
- В начале 2020 года вспышка бешенства произошла под Харьковом. Тогда от инфицированных животных пострадали 11 человек.
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