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Вспышка бешенства под Харьковом: пострадали 11 людей

Вспышка бешенства под Харьковом: пострадали 11 людей - Фото
Собака (фото - depositphotos.com)
17.01.2020, 09:29

Бешенство зафиксировано в Харьковском, Дергачевском и Золочевском районах

За первые две недели 2020 года в Харьковской области от бешеных животных пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба  Харьковского лабораторного центра.

Сейчас все пострадавшие проходят антирабическое лечение.

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Отмечается, что всего за полмесяца было зафиксировано уже шесть случаев бешенства у животных. За весь же январь 2019 года таких случаев было лишь пять.

Специалисты предупреждают: бешенство – смертельное для животных заболевание. Единственное спасение – своевременная вакцинация питомцев.

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