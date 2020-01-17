Вспышка бешенства под Харьковом: пострадали 11 людей

Собака (фото - depositphotos.com)

За первые две недели 2020 года в Харьковской области от бешеных животных пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского лабораторного центра.

Сейчас все пострадавшие проходят антирабическое лечение.

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Отмечается, что всего за полмесяца было зафиксировано уже шесть случаев бешенства у животных. За весь же январь 2019 года таких случаев было лишь пять.

Специалисты предупреждают: бешенство – смертельное для животных заболевание. Единственное спасение – своевременная вакцинация питомцев.

Ранее в двух поселках Харьковского района объявили карантин из-за бешенства.

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