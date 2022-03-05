Объявлена эвакуация из Волновахи: маршрут гуманитарного коридора

Объявлена эвакуация мирного населения из Волновахи. Об этом сообщила на брифинге министр реинтеграции Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Маршрут эвакуации: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

Ранее в Донецкой ОГА подчеркнули: режим тишины для эвакуации объявлен с 09:00 до 16:00, отклоняться от маршрута строго запрещено.

Верещук отметила, что точка сбора – центральная площадь Волновахи. Планируется эвакуировать 15 000 человек.

Она добавила, что режим тишины объявлен под гарантию Красного Креста, чьи автомобили будут ехать впереди эвакуационных колонн.

Также опубликован маршрут эвакуации из Мариуполя. Из этого города планируют эвакуировать 200 000 человек, отметила Верещук.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.