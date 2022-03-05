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В Мариуполе начинается эвакуация: маршрут зеленого коридора и адреса сбора

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 09:40
В Мариуполе начинается эвакуация: маршрут зеленого коридора и адреса сбора - Фото
Мариуполь (Фото: mariupolrada.gov.uа)

В Мариуполе сегодня с 11:00 до 16:00 будет проводиться эвакуация мирного населения. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА и ОВА Павел Кирилленко.

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С 09:00 до 16:00 объявлен режим тишины, эвакуация начнется в 11:00.

Гуманитарный зеленый коридор будет таким: Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье. Отклоняться от этого маршрута категорически запрещено.

Эвакуация муниципальными автобусами будет производиться из таких мест:

– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

– Драмтеатр (Театральная площадь, 1);

– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Также в период тишины (09:00 – 16:00) можно будет эвакуироваться личным транспортом. Кириленко призывает автомобилистов брать людей, а также максимально заполнять транспорт.

При этом он отметил, что будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы выехать мог каждый желающий.

Марк Сировой
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