Одесса. Контрразведка СБУ разоблачила канал нелегальной миграции: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из Почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении.

Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого миграционного риска.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса.

Правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев. Решается вопрос о сообщении фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.

Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения организатору канала нелегальной миграции, который переправлял граждан Турции в страны Евросоюза. 18 ноября