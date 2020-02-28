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Одесса. Контрразведка СБУ разоблачила канал нелегальной миграции: фото

Одесса. Контрразведка СБУ разоблачила канал нелегальной миграции: фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
28.02.2020, 12:18

По данным СБУ, злоумышленники изготавливали поддельные документы и легализовали их в иностранном консульском учреждении

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из Почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении.

Сотрудники СБУ проводят обыски

Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого миграционного риска.

Изъятая компьютерная техника при обыске в Одессе

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса.

Правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев. Решается вопрос о сообщении фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.

  • 18 ноября Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения организатору канала нелегальной миграции, который переправлял граждан Турции в страны Евросоюза.
Арина Толина
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