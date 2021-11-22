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Одесса. Начальника отдела главка полиции поймали на взятке в день его назначения – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 13:08
Одесса. Начальника отдела главка полиции поймали на взятке в день его назначения – ОГП - Фото
Взятка полицейскому, Одесса (фото - Офис генпрокурора)

По данным следствия, начальника одного из отделов Главного управления полиции Одесской области поймали на взятке в первый день его работы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Правоохранители утверждают, что полицейский был и. о. начальника отдела, а в день назначения на должность без приставки "и. о." он получил $4000 взятки. Его задержали в момент получения денег.

За эту сумму полицейский якобы должен был сделать так, чтобы гражданина не привлекли к ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов, говорят в прокуратуре.

Полицейскому сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Решается вопрос о мере пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

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Марк Сировой
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полицейский взятка Одесса
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