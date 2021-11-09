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Попросил $20 000 и ему дали. В Чернигове судью задержали в момент получения взятки – НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 20:24
Попросил $20 000 и ему дали. В Чернигове судью задержали в момент получения взятки – НАБУ - Фото
Фото: НАБУ

9 ноября в Чернигове задержали судью по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Как отмечается, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении $20 000 взятки.

По информации Бюро, деньги судья попросил и получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца. 

Взятка была получена двумя траншами: $7000 авансом и еще $13 000 – по факту вынесения нужного решения.

В НАБУ заявляют, что судью разоблачили и задержали сразу после получения второго транша. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления по статье о получении взятки должностным лицом.

  • Сегодня, 9 ноября, в Украине сформировали состав Этического совета – ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. 

Читайте также: За взятку в 2000 грн. Антикорсуд приговорил судью из Мукачево к семи годам лишения свободы

Наталия Медведева
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