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Одесса. Разрушенный памятник архитектуры восстановят за деньги ЕС

Одесса. Разрушенный памятник архитектуры восстановят за деньги ЕС - Фото
Фото: dumskaya.net
21.01.2020, 08:43

На восстановление дома Малевинского планируют потратить €374 000 в течение двух лет

Со следующего месяца в городе Болград Одесской области начинается реализация международного проекта "Развитие и продвижение общего наследия", направленного на восстановление памятника архитектуры местного значения - дома Малевинского в парке имени Пушкина. Об этом сообщает Думская.

Проект является одним из этапов объединенной операционной программы Черноморский бассейн 2014-2020. Кроме Болграда, в нем принимают участие два города  - Генерал-Тошево (Болгария) и Мурфатлар (Румыния).

Фото: dumskaya.net

На украинскую часть проекта планируется потратить 374 000. За эти средства в течение двух лет планируется восстановить разрушенное здание памятника архитектуры, привести в порядок прилегающую территорию, обустроить на первом этаже комнату-музей градоначальника Сергея Малевинского, а на втором - помещение для мониторинговой группы, которая будет следить за экологической ситуацией в районе.

Фото: dumskaya.net

Также в эту сумму входит создание в Болграде городского туристического центра, который затем войдет в базы данных Евросоюза.

Справка. Дом Малевинского (официальное название "Летний павильон") построен в 1822-1825 годах в качестве летней резиденции основателя города, генерала Ивана Инзова. В разные времена в здании располагалась библиотека, бильярдная, бар. Позже оно опустело, было заброшено, а в 2008 году там произошло два подряд пожара, в результате которых обрушилась крыша и перекрытия. В итоге от памятника остались одни руины.

  • 1 ноября сообщалось, что вместо барельефа советском маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате установят мемориальную доску погибшим на Донбассе военным.

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ЕС одесса фото восстановление дом Малевинского
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