Одесса. Вместо Жукова будет памятная доска погибшим на Донбассе

Фото: Михаил Штекель/Радио Свобода

Вместо барельефа советском маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате установят мемориальную доску погибшим на Донбассе военным. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам пресс-офицера военкомата Анастасии Илияш, погибших военнослужащих-жителей Одесской области насчитывается 100 человек.

Облгосадминистрация подавала распоряжение о демонтаже барельефа в 2016 и 2017 годах, но только сейчас его убрали. Сейчас барельеф находится в квартире одного из активистов, принимавших участие в демонтаже.

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что вчерашний демонтаж памятного знака Жукову со здания облвоенкомата – это "плевок в лицо одесситов". "Ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову - это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города", - отметил Труханов.

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