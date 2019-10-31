Одесса. Маршала Жукова переселят из военкомата в хранилище: видео

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Демонтаж проводят представители общественной организации Національний спротив

В Одессе демонтируют барельеф советскому военачальнику Георгию Жукову. Об этом сообщает Думская

Демонтаж барельефа , который находится на стене здания областного военкомата, происходит на улице Канатной, 87. Работы проводят представители общественной организации Національний спротив.

Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны, в котором говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, подпадающего под закон о декоммунизации и предлагает передать барельеф после после демонтажа в хранилище музея Южного оперативного командования.

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Теги: декоммунизация, георгий жуков
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