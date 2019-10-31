Одесса. Маршала Жукова переселят из военкомата в хранилище: видео

В Одессе демонтируют барельеф советскому военачальнику Георгию Жукову. Об этом сообщает Думская.

Демонтаж барельефа , который находится на стене здания областного военкомата, происходит на улице Канатной, 87. Работы проводят представители общественной организации Національний спротив.

Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны, в котором говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, подпадающего под закон о декоммунизации и предлагает передать барельеф после после демонтажа в хранилище музея Южного оперативного командования.

В июле Харькове восстановили памятник Жукову. Мэр Геннадий Кернес ранее заявлял, что нардеп Виталий Хомутынник "пообещал выделить на это деньги".

19 июня горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко "советского" названия в честь Жукова. Харьковский окружной админсуд признал обратное переименование незаконным.

переименование заявил, что горсовет подаст апелляционную жалобу на решение Харьковского суда о признании незаконным обратного переименования проспекта. Кернес

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