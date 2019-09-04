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Одесса. Ройтбурд намерен обжаловать свое увольнение из худмузея

Одесса. Ройтбурд намерен обжаловать свое увольнение из худмузея - Фото
Александр Ройтбурд (фото - radiosvoboda.org)
04.09.2019, 14:09

Известный художник отреагировал на свое увольнение, пообещав, что будет бороться

Известный художник Александр Ройтбурд собирается обжаловать свое увольнение с должности директора Одесского художественного музея. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это неправомерное решение, оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции, поэтому борьба будет", - подчеркнул он.

Отмечается, что в зале областного совета Ройтбурда защищали отдельные депутаты фракции Европейская солидарность Максим Свичинский и Юрий Басюк и и.о. председателя облгосадминистрации Светлана Шаталова. Остальные 14 депутатов ЕС проголосовали за его увольнение.

"Традиционно несколько депутатов пытаются поднять вопрос художественного музея. До каких пор у вас будет превалировать личное перед общественным? На 49 объектов увеличилась коллекция музея. Вас не интересуют достижения Ройтбурда как менеджера", - сказала Шаталова.

Сегодня Одесский областной совет расторг досрочно контракт с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом.

  • 19 марта 2019 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов назначил Ройтбурда директором Одесского художественного музея.
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Александр Ройтбурд одесса худмузей
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