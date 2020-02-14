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Одесса. У экипажа судна из Китая нет подозрений на коронавирус

Одесса. У экипажа судна из Китая нет подозрений на коронавирус - Фото
Фото: dumskaya.net
14.02.2020, 09:47

По прибытию судна в порт Одессы экипаж прошел температурный скрининг

У членов экипажа судна CMA CGM URAL, которое вчера прибыло в порт Одессы, нет подозрений на коронавирус СОVID-19. Об этом сообщает  пресс-служба Минздрава.

По словам представителей компании CMA CGM URAL, у них были зафиксированы случаи ОРВИ.

Фото: dumskaya.net

Приняты соответствующие меры и ведется контроль за их состоянием.

Фото: dumskaya.net

"Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания СОVID-19 и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта в Китае до прихода в Одессу, а также проверку членов экипажа в предыдущих портах - эпидемическая ситуация на судне является благополучной", - отметили в пресс-службе.

По прибытию судна в порт Одессы все члены экипажа прошли температурный скрининг.

Фото: 048.ua

  • 13 февраля сообщалось, что в порт Одессы прибудет трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL.
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Китай одесса фото судно коронавирус CMA CGM URAL СОVID-19 фото
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