Одесса. У экипажа судна из Китая нет подозрений на коронавирус

Фото: dumskaya.net

У членов экипажа судна CMA CGM URAL, которое вчера прибыло в порт Одессы, нет подозрений на коронавирус СОVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам представителей компании CMA CGM URAL, у них были зафиксированы случаи ОРВИ.

Фото: dumskaya.net

Приняты соответствующие меры и ведется контроль за их состоянием.

Фото: dumskaya.net

"Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания СОVID-19 и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта в Китае до прихода в Одессу, а также проверку членов экипажа в предыдущих портах - эпидемическая ситуация на судне является благополучной", - отметили в пресс-службе.

По прибытию судна в порт Одессы все члены экипажа прошли температурный скрининг.

Фото: 048.ua