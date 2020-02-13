В Одессу идет контейнеровоз из Китая: медики проверят команду

В порт Одессы сегодня прибудет трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL, который вышел на линию из китайских портов в начале января этого года. Об этом сообщает Думская.
27 января контейнеровоз находился в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что шесть членов команды имеют высокую температуру.
29 января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова. "Все необходимые меры для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения были приняты. Международный радиомедицинский центр (CIRM Roma) подтвердил, что весь экипаж здоров", - отмечалось в сообщении.
После этого судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции, а вчера в румынской Констанце.
Главный государственный санитарный врач на водном транспорте Николай Голубятников объяснил, капитан контейнеровоза за шесть часов до прибытия в порт должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.
Сразу после швартовки на контейнеровозе будет проведен медосмотр всех членов экипажа.
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