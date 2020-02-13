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В Одессу идет контейнеровоз из Китая: медики проверят команду

В Одессу идет контейнеровоз из Китая: медики проверят команду - Фото
Фото: marinetraffic.com
13.02.2020, 09:01

После швартовки на контейнеровозе будет проведен медосмотр всех членов экипажа

В порт Одессы сегодня прибудет трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL, который вышел на линию из китайских портов в начале января этого года. Об этом сообщает Думская.

27 января контейнеровоз находился в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что шесть членов команды имеют высокую температуру.

29 января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова. "Все необходимые меры для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения были приняты. Международный радиомедицинский центр (CIRM Roma) подтвердил, что весь экипаж здоров", - отмечалось в сообщении.

После этого судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции, а вчера в румынской Констанце.

Главный государственный санитарный врач на водном транспорте Николай Голубятников объяснил, капитан контейнеровоза за шесть часов до прибытия в порт должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

Сразу после швартовки на контейнеровозе будет проведен медосмотр всех членов экипажа.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на 12 февраля было 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших.
  • 13 февраля сообщалось, что за последние сутки число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329. 

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контейнеровоз одесса Николай Голубятников
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