Одесская область. Оперативники обыскали дом главы Ширяевской ОТГ

Виктор Полюганич-младший (фото - trassae95.com)

Вчера, 13 ноября, следственные действия проходили в доме главы Ширяевской объединенной территориальной громады (в ее состав входит райцентр и 17 сел, - ред.) Виктора Полюганича. Об этом сообщает Думская.

По данным источников в правоохранительных органах, там работали сотрудники Генпрокуратуры, ГБР и СБУ.

"Был серьезный конфликт. На оперативников сначала спустили собак, и им пришлось применить оружие", - отметил источник.

Все выезды из поселка были перекрыты. В рамках какого уголовного производства проводился обыск, неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что отец главы ОТГ Виктор Полюганич-старший находится в розыске — его подозревают в разбойном нападении на фермера.

Мать руководителя громады Ольга Полюганич возглавляет Ширяевский райсовет. Она член партии Батькивщина.