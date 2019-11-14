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Одесская область. Оперативники обыскали дом главы Ширяевской ОТГ

Одесская область. Оперативники обыскали дом главы Ширяевской ОТГ - Фото
Виктор Полюганич-младший (фото - trassae95.com)
14.11.2019, 09:51

Полиция перекрыла вчера выезды из поселка

Вчера, 13 ноября, следственные действия проходили в доме главы Ширяевской объединенной территориальной громады (в ее состав входит райцентр и 17 сел, - ред.) Виктора Полюганича.  Об этом сообщает Думская.

По данным источников в правоохранительных органах, там работали сотрудники Генпрокуратуры, ГБР и СБУ.

"Был серьезный конфликт. На оперативников сначала спустили собак, и им пришлось применить оружие", - отметил источник.

Все выезды из поселка были перекрыты. В рамках какого уголовного производства проводился обыск, неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что отец главы ОТГ Виктор Полюганич-старший находится в розыске — его подозревают в разбойном нападении на фермера.

Мать руководителя громады Ольга Полюганич возглавляет Ширяевский райсовет. Она член партии Батькивщина.

  • 18 сентября в Акимовке Запорожской области убили заместителя главы объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.
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одесса обыск Виктор Полюганич
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