Один из пунктов пропуска в Крым не будет работать до середины сентября

На административной границе с временно оккупированным Крымом до 15 сентября не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Чаплынка". Об этом сообщает Госпогранслужба.

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На КПВВ "Чаплынка" проходят ремонтные работы, срок выполнения которых продолжен до 15 сентября.

Два другие пункта въезда-выезда – "Чонгар" и "Каланчак" – продолжают работу.

В ГПСУ отмечают, что ежесуточно в оба направления админграницу с оккупированным Крымом в среднем пересекают 3500 человек и 200 транспортных средств.

По решению Херсонской областной государственной администрации, работа КПВВ "Чаплынка" приостановлена с 7 июня 2021 года в связи с ремонтом инфраструктуры.

По информации пограничников, прекращение работы КПВВ "Чаплынка" существенно не повлияло на общий пассажиропоток, так как к закрытию этот пункт в сутки пересекало 8-10 человек и одно-два транспортных средства.

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Наталия Медведева

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