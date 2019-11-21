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ОГА предложила план объединения громад. Расширят ли Одессу

ОГА предложила план объединения громад. Расширят ли Одессу - Фото
Фото: on.od.ua
21.11.2019, 12:07

Споры возникли из-за границ Одессы, поскольку чиновники облгосадминистрации предлагают их не менять

Перспективный план объединенных территориальных громад, который разработала Одесская облгосадминистрация, презентовали 20 ноября на заседании "круглого стола". Об этом сообщает Думская.

Издание отмечает, что на сегодня в  области нет перспективного плана, который бы полностью покрывал территорию региона. Несколько попыток одобрить такой документ в облсовете провалились.

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Нынешний проект предлагает создание 69 "эффективных" ОТГ, в состав которых должны войти все населенные пункты области.

Фото: dumskaya.net

Вариант "нарезки" громад вызвал критику, споры возникли из-за границ Одессы, которые ОГА предлагает не менять. По мнению многих участников круглого стола, это - стратегическая ошибка.

"Перспективный план должен обязательно предусматривать расширение границ города. Одесса должна получить развитие в результате децентрализации, а не оказаться удушенной созданными вокруг громадами", - отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

Обсуждается возможное присоединение к Одесской территориальной громаде нескольких громад, расположенных в орбите мегаполиса. Речь идет об Августовской, Марининской, Ильинской, Нерубайской, Холоднобалковской, Усатовской и Дачненской громадах.

Также на обсуждении подверглась критике идея принудительного укрупнения уже сформированных ОТГ.

Против предложенного объединения высказались также представители Черноморска, Теплодара, Болградского, Саратского и Килийского районов, а в Мологской ОТГ Белгород-Днестровского района вопрос еще не прошел общественные слушания.

  • 13 ноября следственные действия проходили в доме главы Ширяевской объединенной территориальной громады (в ее состав входит райцентр и 17 сел, - ред.) Виктора Полюганича.

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ОТГ одесса алексей гончаренко
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