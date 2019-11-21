ОГА предложила план объединения громад. Расширят ли Одессу

Фото: on.od.ua

Перспективный план объединенных территориальных громад, который разработала Одесская облгосадминистрация, презентовали 20 ноября на заседании "круглого стола". Об этом сообщает Думская.

Издание отмечает, что на сегодня в области нет перспективного плана, который бы полностью покрывал территорию региона. Несколько попыток одобрить такой документ в облсовете провалились.

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Нынешний проект предлагает создание 69 "эффективных" ОТГ, в состав которых должны войти все населенные пункты области.

Фото: dumskaya.net

Вариант "нарезки" громад вызвал критику, споры возникли из-за границ Одессы, которые ОГА предлагает не менять. По мнению многих участников круглого стола, это - стратегическая ошибка.

"Перспективный план должен обязательно предусматривать расширение границ города. Одесса должна получить развитие в результате децентрализации, а не оказаться удушенной созданными вокруг громадами", - отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

Обсуждается возможное присоединение к Одесской территориальной громаде нескольких громад, расположенных в орбите мегаполиса. Речь идет об Августовской, Марининской, Ильинской, Нерубайской, Холоднобалковской, Усатовской и Дачненской громадах.

Также на обсуждении подверглась критике идея принудительного укрупнения уже сформированных ОТГ.

Против предложенного объединения высказались также представители Черноморска, Теплодара, Болградского, Саратского и Килийского районов, а в Мологской ОТГ Белгород-Днестровского района вопрос еще не прошел общественные слушания.

13 ноября следственные действия проходили в доме главы Ширяевской объединенной территориальной громады (в ее состав входит райцентр и 17 сел, .) Виктора Полюганича. - ред

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