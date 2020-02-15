ООС: боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня

14 февраля боевики, поддерживаемые РФ, 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.
Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
С началом нынешних суток оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.
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