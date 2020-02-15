ООС: боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня

Фото: Влад Стасов/ЕРА

14 февраля боевики, поддерживаемые РФ, 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.

Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С началом нынешних суток оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

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