Парализовало половину лица: в Киеве подозревают пластического хирурга за ненадлежащую операцию

Полиция заявила, что во время проведения ринопластики и броулифтинга столичный врач задел нерв пострадавшей

Фото: Нацполиция

В Киеве пластического хирурга подозревают в некачественном проведении операции, из-за чего женщине парализовало половину лица. Об этом пишет столичная полиция.

По данным следователей Печерского управления полиции, во время проведения ринопластики и подтяжки бровей (броулифтинга) врач неподобающе выполнил свои профессиональные обязанности и изуродовал лицо 39-летней пациентке. Инцидент произошел в одном из частных медицинских центров.

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках следствия, установила, что во время операции хирург задел нерв в левой лобно-височной области – и это привело к снижению чувствительности и фактически параличу левой половины лица пострадавшей.

Правоохранители объявили 34-летнему врачу подозрение по статье о ненадлежащем выполнении медработником своих профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к ним, что привело к тяжелым последствиям.

Максимальное возможное наказание – два года тюрьмы.

