Паралізувало половину обличчя: у Києві підозрюють пластичного хірурга за неналежну операцію

Поліція заявила, що під час проведення ринопластики та броуліфтингу столичний лікар зачепив нерв постраждалій

Фото: Нацполіція

У Києві пластичного хірурга підозрюють у неякісному проведенні операції, через що жінці паралізувало половину обличчя. Про це пише поліція столиці.

За даними слідчих Печерського управління поліції, під час проведення ринопластики та підтяжки брів (броуліфтингу) лікар неналежно виконав свої професійні обов'язки та понівечив лице 39-річній пацієнтці. Інцидент стався в одному з приватних медичних центрів.

Читайте також Як не втратити ніс через ринопластику: що потрібно знати про операцію та скільки вона коштує

Судово-медична експертиза, проведена в межах слідства, встановила, що під час операції хірург зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці – і це спричинило зниження чутливості та фактично параліч лівої половини лиця постраждалої.

Правоохоронці оголосили 34-річному лікарю підозру за статтею про неналежне виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що призвело до тяжких наслідків.

Максимальне можливе покарання – два роки тюрми.

Фото: Нацполіція