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Под Донецком ОБСЕ видела грузовики и автоцистерны с опасным грузом

Под Донецком ОБСЕ видела грузовики и автоцистерны с опасным грузом - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
27.02.2020, 10:10

В Харцызске была зафиксирована колонна грузовиков, перевозивших сжиженный углеводородный газ

На дороге в юго-восточной части временно оккупированного Харцызска ( 26 км к востоку от Донецка) наблюдатели ОБСЕ 25 февраля видели автоколонну в составе 12 тентованных грузовиков с прицепами, а также шесть автоцистерн боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, грузовики с украинскими и российскими номерными знаками, а также с табличками террористической организации ДНР были припаркованы по обе стороны от дороги.

"На автоцистернах были оранжевые идентификационные таблицы опасного груза с надписью "1965", обозначавшие перевозку смеси сжиженного углеводородного газа", - отметили в пресс-службе.

  • 15 февраля в пункте пропуска на границе возле во временно оккупированной Успенке (73 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в очереди на выезд из Украины 22 тентованных грузовика, несколько из них с табличками террористической организации ДНР, две автоцистерны для перевозки топлива.
Арина Толина
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