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ОБСЕ зафиксировала грузовики и автоцистерны на границе с Россией

ОБСЕ зафиксировала грузовики и автоцистерны на границе с Россией - Фото
обсе авто
18.02.2020, 10:07

По данным ОБСЕ, неподконтрольный участок украинско-российской границы пересекли 22 грузовика в захваченной гибридной армией РФ Успенке

15 февраля в пункте пропуска на границе возле во временно оккупированной Успенке (73 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в очереди на выезд из Украины 22 тентованных грузовика, несколько из них с табличками террористической организации ДНР, и две автоцистерны для перевозки топлива. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

15 февраля в пункте пропуска на границе возле Должанского (84 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели видели, что из Украины выехал один автобус с табличками боевиков ЛНР.

Спустя примерно 15 минут террорист сказал патрулю миссии покинуть этот район.

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