Под Херсоном на озере Сиваш погибли 90 лебедей, виной стал птичий грипп – фото

22 марта на берегу озера Сиваш нашли мертвых лебедей, сообщили в Facebook в местном управлении Госпродпотребслужбы. Чтобы установить причину смерти, у птиц взяли образцы материалов – в результате исследований был выявлен птичий грипп А1Н5.

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Сейчас в близлежащих от озера районах ввели карантин, чтобы избежать массовости заболевания и ликвидировать уже существующий очаг заражения.

В начале января 2021 года в заповеднике Аскания-Нова за неделю погибли 185 занесенных в Красную книгу серых журавлей.

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Дарья Мостовая

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