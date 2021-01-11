UA

В заповеднике Аскания-Нова за неделю погибли 185 занесенных в Красную книгу серых журавлей

11.01.2021, 17:18
В заповеднике Аскания-Нова за неделю погибли 185 занесенных в Красную книгу серых журавлей - Фото
Серые журавли (Фото: EPA-EFE/Beldad)

В Херсонской области в заповеднике Аскания-Нова произошло массовое вымирание занесенных в Красную книгу серых журавлей. Об это сообщает полиция в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам директора заповедника, за неделю погибли около 185 птиц.

Одна из версий следователей: журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое на окружающих полях для борьбы с грызунами разбросали фермеры.

Сейчас причины гибели птиц устанавливают лабораторным путем. На месте происшествия работают полиции, Госпродпотребслужбы и экологической инспекции.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о загрязнении или порче земель.

По информации Голоса Украины, птицы гибнут в районе Большого Чапельского пода. Их нашли сотрудники заповедника Аскания-Нова – среди мертвых серых журавлей были и живые, которые еле стояли на ногах и харкали кровью.

Сначала администрация заповедника предположила, что причина в птичьем гриппе, но анализы это не подтвердили.

Для проверки версии о химическом отравлении ученые обследовали сельскохозяйственные поля на границах буферной зоны заповедника.

Как сообщается, между селами Питомник и Ясная Поляна они заметили посевы озимых, где были рассыпаны отравленные зерна пшеницы.

Читайте также: Под Одессой остались зимовать несколько пеликанов, не улетели в Африку – биолог

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
животные заповедник аскания-нова красная книга гибель животных серые журавли

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 