В заповеднике Аскания-Нова за неделю погибли 185 занесенных в Красную книгу серых журавлей

В Херсонской области в заповеднике Аскания-Нова произошло массовое вымирание занесенных в Красную книгу серых журавлей. Об это сообщает полиция в Facebook.

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По словам директора заповедника, за неделю погибли около 185 птиц.

Одна из версий следователей: журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое на окружающих полях для борьбы с грызунами разбросали фермеры.

Сейчас причины гибели птиц устанавливают лабораторным путем. На месте происшествия работают полиции, Госпродпотребслужбы и экологической инспекции.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о загрязнении или порче земель.

По информации Голоса Украины, птицы гибнут в районе Большого Чапельского пода. Их нашли сотрудники заповедника Аскания-Нова – среди мертвых серых журавлей были и живые, которые еле стояли на ногах и харкали кровью.

Сначала администрация заповедника предположила, что причина в птичьем гриппе, но анализы это не подтвердили.

Для проверки версии о химическом отравлении ученые обследовали сельскохозяйственные поля на границах буферной зоны заповедника.

Как сообщается, между селами Питомник и Ясная Поляна они заметили посевы озимых, где были рассыпаны отравленные зерна пшеницы.

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Наталия Медведева

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