Под Киевом загорелся поезд с пассажирами: есть пострадавший

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Ночью 5 ноября в Киевской области между станциями Ирпень и Билычи загорелся локомотив поезда «Киев-Ковель». Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.

Спасатели потушили пожар к половине второго ночи. 15 вагонов, в которых находились 146 пассажиров, отбуксировали резервным локомотивом на станцию Билычи. Сообщается, что в результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован в больницу Бучи с отравлением угарным газом.

Смотрите также: Трехметровое пламя: в центре Ровно горел ресторан - фото, видео

%MCEPASTEBIN%