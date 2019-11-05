Трехметровое пламя: в центре Ровно горел ресторан - фото, видео

Ночью 5 ноября в Ровно загорелся ресторан LION, который находится в центральном парке культуры и отдыха имени Шевченко. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Ровненской области в Facebook.

С огнем боролись четыре бригады спасателей. К пяти часам утра пожар удалось ликвидировать. Огонь уничтожил 100 квадратных метров кровли здания и 50 квадратных метров перекрытий. Помещение и оборудование удалось спасти.

В результате происшествия пострадал охранник ресторана, который самостоятельно пытался потушить пожар до прибытия сотрудников ГСЧС. Он был госпитализирован с ожогами I-II степени.

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Видео: пресс-служба ГСЧС в Ровненской области