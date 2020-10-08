Под Сумами случился выброс аммиака. В местной ОГА уверяют, что бояться нечего

Начальник местной лаборатории заявил, что концентрация аммиака в воздухе в пределах нормы, а прокуратура открыла уголовное дело

Вчера в Сумской области возле железнодорожной станции Торопиловка произошел выброс аммиака. По словам директора департамента гражданской обороны Александра Милаша, об инциденте стало известно из соцсетей, передает Сумская ОГА.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Милаш отметил, что никаких звонков в местные аварийно-спасательные службы не поступало, но после появления сообщений в соцсетях на место происшествия выехали сотрудники Нацполиции, ГСЧС и областного лабораторного центра Минздрава.

По информации директора лабораторного центра Владимира Збаражского концентрация аммиака в воздухе является предельно допустимой и не угрожает жизни и здоровью жителей поселка Степановка, расположенного неподалеку, а также другим населенным пунктам.

Вместе с тем, по информации пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, по факту выброса аммиака было открыто уголовное производство – сейчас в рамках этого дела устанавливаются обстоятельства инцидента.

В единый реестр досудебных расследований были внесены данные по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью).

СПРАВКА. Аммиак – бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворяется в воде и спирте. Обычно его используют для изготовления азотных удобрений, красителей, азотной кислоты и взрывчатых веществ.



Жидкий аммиак вызывает ожоги кожи, а его смесь с воздухом взрывоопасна. В газообразном состоянии аммиак - токсичное соединение, он поражает глаза, дыхательные пути, вызывает кашель, удушье, бред, при высоких концентрациях возможен летальный исход.

В октябре 2019 года в Борисполе из-за выброса аммиака пострадали 50 человек.

Читайте также: Где в Украине дышать хорошо. Рейтинг предприятия-загрязнителей и самых чистых регионов

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.