Выброс веществ в Борисполе: к медикам обратились 50 человек - МВД

Аэропорт Борисполь (Фото: Facebook-страница аэропорта)

Из-за вечернего инцидента в аэропорту Борисполь, о котором сообщалось ранее, медицинская помощь понадобилась десяткам людей. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций)", - сказано в сообщении.

Несмотря на возобновление работы аэропорта, МВД сообщает, что одного сотрудника авиакомпании Скай Ап пришлось доставить в больницу. Кроме того, с жалобами на ухудшение самочувствия обратились около полусотни человек, их медосмотр проводится на месте.

Как сообщалось, в зоне деятельности аэропорта Борисполь произошел выброс летучих вредных веществ.

Обслуживание терминалов было временно приостановлено, но вскоре возобновлено.

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