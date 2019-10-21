Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Выброс веществ в Борисполе: к медикам обратились 50 человек - МВД

Выброс веществ в Борисполе: к медикам обратились 50 человек - МВД - Фото
Аэропорт Борисполь (Фото: Facebook-страница аэропорта)
21.10.2019, 22:57

Одного сотрудника авиакомпании увезли в больницу

Из-за вечернего инцидента в аэропорту Борисполь, о котором сообщалось ранее, медицинская помощь понадобилась десяткам людей. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций)", - сказано в сообщении.

Несмотря на возобновление работы аэропорта, МВД сообщает, что одного сотрудника авиакомпании Скай Ап пришлось доставить в больницу. Кроме того, с жалобами на ухудшение самочувствия обратились около полусотни человек, их медосмотр проводится на месте.

  • Как сообщалось, в зоне деятельности аэропорта Борисполь произошел выброс летучих вредных веществ. 
  • Обслуживание терминалов было временно приостановлено, но вскоре возобновлено.

Читайте также: Самолет МАУ совершил экстренную посадку в Борисполе

Напишите нам
аэропорт борисполь аммиак пассажиры медпомощь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 