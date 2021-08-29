Под Запорожьем сошли с рельсов вагоны: задерживаются ряд поездов – список

Под Запорожьем сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за этого задерживаются ряд других поездов. Об этом сообщает Укрзалізниця в Telegram.

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Отмечается, что авария произошла под станцией Запорожье-2 – с рельсов сошли четыре грузовых вагона.

Из-за этого происшествия изменен маршрут нескольких пассажирских рейсов: они будут ездить через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.

Ожидается задержка до двух часов таких поездов:

№72 Киев – Запорожье;

№142 Мариуполь – Одесса;

№120 Запорожье – Львов;

№119 Львов – Запорожье;

№116 Киев – Бердянск.

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26 августа грузовые вагоны сошли с рельсов во Львовской области. Тогда тоже задерживались поезда.

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Марк Сировой

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