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Под Запорожьем сошли с рельсов вагоны: задерживаются ряд поездов – список

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 09:50
Под Запорожьем сошли с рельсов вагоны: задерживаются ряд поездов – список - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

Под Запорожьем сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за этого задерживаются ряд других поездов. Об этом сообщает Укрзалізниця в Telegram.

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Отмечается, что авария произошла под станцией Запорожье-2 – с рельсов сошли четыре грузовых вагона.

Из-за этого происшествия изменен маршрут нескольких пассажирских рейсов: они будут ездить через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.

Ожидается задержка до двух часов таких поездов:

№72 Киев – Запорожье;

№142 Мариуполь – Одесса;

№120 Запорожье – Львов;

№119 Львов – Запорожье;

№116 Киев – Бердянск.

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Марк Сировой
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Запорожье поезд авария рельсы задержка железная дорога
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