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Похищен мэр Днепрорудного

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 10:16
Похищен мэр Днепрорудного - Фото
Евгений Матвеев. Фото - dnrada.gov.ua

Глава Запорожской области Александр Старух сообщил о похищении мэра города Днепрорудное Евгения Матвеева. "Военные преступления становятся системными", – написал он.

Напомним, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Позже к жителям города по местному телевидению обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. При этом ее представили как и.о. мэра города.

По словам Зеленского, захватчики временно оккупировали Мелитополь и некоторые другие города, но население им не подчинилось. Оккупанты решили влиять на ситуацию с помощью давления на мэров или их похищения.

Дмитрий Смирнов
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похищение оккупанты мэр Днепрорудного Евгений Матвеев
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