Похищен мэр Днепрорудного

Глава Запорожской области Александр Старух сообщил о похищении мэра города Днепрорудное Евгения Матвеева. "Военные преступления становятся системными", – написал он.

Напомним, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Позже к жителям города по местному телевидению обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. При этом ее представили как и.о. мэра города.

По словам Зеленского, захватчики временно оккупировали Мелитополь и некоторые другие города, но население им не подчинилось. Оккупанты решили влиять на ситуацию с помощью давления на мэров или их похищения.

Дмитрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.