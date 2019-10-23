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Похищенного в Киевской области младенца нашли: фото

Похищенного в Киевской области младенца нашли: фото - Фото
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
23.10.2019, 16:54

Женщину задержали в Софиевской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий

Младенца, которого, по данным полиции, неизвестная похитила у матери в Коцюбинском Киевской области, нашли. Женщина также задержана. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Женщину задержали в Софиевской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий.

Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики.

Полицейские устанавливают причины похищения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

Объявлено ли задержанной о подозрении, в полиции не сообщили.

Ранее сегодня полиция сообщила, что в пгт Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина украла у матери трехмесячного ребенка и увезла его в неизвестном направлении. Позже задержали водителя автомобиля, на котором скрылась женщина.

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полиция похищение ребенок Коцюбинское
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