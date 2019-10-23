Под Киевом украли младенца: объявлен план-перехват – фото

Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

В пгт Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина украла у матери трехмесячного ребенка и увезла его в неизвестном направлении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, днями ранее мать познакомилась с группой людей, которые представились волонтерами и предложили ей обменять детские вещи. Не предвидя опасности, она дала псевдоволонтерке подержать ребенка. Та сразу схватила его, села в машину и уехала.

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Правоохранители сообщают, что у похитительницы темные волосы, она носит очки и была одета в синюю жилетку и джинсы. Женщина скрылась на серебристом автомобиле.

В полиции объявили на территории области план-перехват и просят сообщать информацию о месте нахождения разыскиваемой по номеру 102.

Вчера под Киевом произошло ДТП со стрельбой . В области объявлен план-перехват.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области