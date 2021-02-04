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Пожар в больнице Запорожья. Горело медоборудование, не было пожарной сигнализации – ОГА

04.02.2021, 14:08
Пожар в больнице Запорожья. Горело медоборудование, не было пожарной сигнализации – ОГА - Фото
Пожар в инфекционной больнице Запорожья (фото 5 - ГСЧС)

Помещение Запорожской областной инфекционной больницы, где в ночь на 4 февраля произошел смертельный пожар, не было оборудовано противопожарной сигнализацией. Предварительно, произошло возгорание медоборудования, сообщает пресс-служба местной облгосадминистрации.

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"По предварительным данным, пожар возник из-за возгорания медицинского оборудования. В помещении не была установлена пожарная сигнализация", – говорится на сайте ОГА.

Глава ОГА Александр Старух также сказал, что в помещении во время установки взорвалось кислородное оборудование, передает Depo Запорожье. Отмечается, что аппарат был иностранного производства. Старух не стал уточнять производили, лишь сказал, что он не был российским.

В ОГА также заявили, что 5 февраля будет объявлено днем траура в Запорожской области. Семьям погибших из облбюджета выделят по 50 000 грн.

  • Сегодня ночью в Запорожье произошел пожар в областной инфекционной больнице. Погибли четыре человека, двое пострадали. Открыто уголовное дело по нарушению правил противопожарной безопасности.
Марк Сировой
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