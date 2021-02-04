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04.02.2021, 06:29

В Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видео

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В Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видео
В Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видео
В Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видеоВ Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице: есть погибшие – фото, видео

В Запорожье случился пожар в областной инфекционной больнице на бульваре Гвардейском, погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как отмечается, сообщение о пожаре поступило в 23:25 3 февраля. Горел первый этаж нового корпуса. По предварительным данным, возгорание началось в реанимационном отделении.

В зоне опасности находились 12 человек, пишут спасатели. Пожар ликвидировали в 00:19, найдены тела четырех погибших (один медик), восемь человек спасены и доставлены в другие больницы.

Глава облгосадминистрации Александр Старух уточнил Укринформу, что погибшим медиком была женщина 1994 года рождения. Он также сказал, что на первом этаже лежали пациенты на искусственной вентиляции легких, их выносили из огня на руках.

Сообщается, что на территории больницы организовали отдельный пост дезинфекции – там обрабатывают личный состав.

Старух возглавлял работу по ликвидации последствий пожара, пишет ГСЧС. На место также приезжали сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ. Начато расследование, причина пожара устанавливается.

Вчера в Запорожской области было еще одно ЧП. Из-за аварии на Запорожской ТЭС в городах Энергодар, Днепрорудное и ближайших населенных пунктах пропало энергообеспечение и водоснабжение.

Фото, видео – ГУ ГСЧС в Запорожской области

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Теги: погибшие, пожар, реанимация, медик, Запорожье, инфекционная больница
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