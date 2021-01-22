UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пожар в Харькове. Венедиктова назвала три версии трагедии в пансионате для престарелых

22.01.2021, 10:47
Пожар в Харькове. Венедиктова назвала три версии трагедии в пансионате для престарелых - Фото
Пожар в пансионате для престарелых в Харькове (фото - ГСЧС)

Следствие рассматривает три основные версии причин пожара в пансионате для престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, основные версии такие:

- Поджог (занесение стороннего огня);

- Неосторожное обращение с электроприборами;

- Замыкание электросети.

Она добавила, что Госбюро расследований и прокуратура также проверяют в отдельном производстве работников Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Устанавливается, был ли надлежащий контроль за противопожарной безопасностью на объекте.

По ее словам, сейчас задержаны четыре человека: арендодатель дома, в котором был пансионат, арендатор и его жена (по утверждения Венедиктовой, де-факто была директором), а также администратор пансионат. Им готовят подозрения и ходатайства о мере пресечения.

Венедиктова говорит, что пансионат, вероятно, работал под прикрытием общественной организации. Она также заверяет, что на дом не было документов о введении в эксплуатацию, и его подключили к электричеству и газу без спецразрешений.

Кроме пансионата для престарелых, на участке есть официально оформленный дом, в котором расположен "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых лиц, пишет генпрокурор. Устанавливаются основания для пребывания в доме этих лиц и их количество.

  • В Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.
  • Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
пожар Харьков причины версии дом престарелых пансионат золотое время

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 