Пожар в Харькове. Венедиктова назвала три версии трагедии в пансионате для престарелых

Следствие рассматривает три основные версии причин пожара в пансионате для престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, основные версии такие:

- Поджог (занесение стороннего огня);

- Неосторожное обращение с электроприборами;

- Замыкание электросети.

Она добавила, что Госбюро расследований и прокуратура также проверяют в отдельном производстве работников Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Устанавливается, был ли надлежащий контроль за противопожарной безопасностью на объекте.

По ее словам, сейчас задержаны четыре человека: арендодатель дома, в котором был пансионат, арендатор и его жена (по утверждения Венедиктовой, де-факто была директором), а также администратор пансионат. Им готовят подозрения и ходатайства о мере пресечения.

Венедиктова говорит, что пансионат, вероятно, работал под прикрытием общественной организации. Она также заверяет, что на дом не было документов о введении в эксплуатацию, и его подключили к электричеству и газу без спецразрешений.

Кроме пансионата для престарелых, на участке есть официально оформленный дом, в котором расположен "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых лиц, пишет генпрокурор. Устанавливаются основания для пребывания в доме этих лиц и их количество.

В Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.

Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.

Марк Сировой

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