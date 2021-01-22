Пожар в Харькове. Венедиктова назвала три версии трагедии в пансионате для престарелых
Следствие рассматривает три основные версии причин пожара в пансионате для престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.
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По ее словам, основные версии такие:
- Поджог (занесение стороннего огня);
- Неосторожное обращение с электроприборами;
- Замыкание электросети.
Она добавила, что Госбюро расследований и прокуратура также проверяют в отдельном производстве работников Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Устанавливается, был ли надлежащий контроль за противопожарной безопасностью на объекте.
По ее словам, сейчас задержаны четыре человека: арендодатель дома, в котором был пансионат, арендатор и его жена (по утверждения Венедиктовой, де-факто была директором), а также администратор пансионат. Им готовят подозрения и ходатайства о мере пресечения.
Венедиктова говорит, что пансионат, вероятно, работал под прикрытием общественной организации. Она также заверяет, что на дом не было документов о введении в эксплуатацию, и его подключили к электричеству и газу без спецразрешений.
Кроме пансионата для престарелых, на участке есть официально оформленный дом, в котором расположен "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых лиц, пишет генпрокурор. Устанавливаются основания для пребывания в доме этих лиц и их количество.
- В Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.
- Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
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