Пожар в Харькове. Госбюро расследований открыло дело против ГСЧС, спасатели показали видео
21.01.2021, 19:15
Фото - МВД
обновлено
Следователи ГБР начали досудебное расследование против Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в связи с гибелью 15 человек при пожаре в частном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
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Как отмечается, уголовное производство открыто по статье о служебной халатности.
В ГБР сообщают, что проверяют информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.
ОБНОВЛЕНО В 19:35.
Спасатели опубликовали видео пожара и сообщили, что в тушении участвовали 50 человек и 13 единиц техники.
- Сегодня в Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.
- Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
- В Харькове завтрашний день объявлен траурным.
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