UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пожар в Харькове. Госбюро расследований открыло дело против ГСЧС, спасатели показали видео

21.01.2021, 19:15
Пожар в Харькове. Госбюро расследований открыло дело против ГСЧС, спасатели показали видео - Фото
Фото - МВД
обновлено

Следователи ГБР начали досудебное расследование против Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в связи с гибелью 15 человек при пожаре в частном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, уголовное производство открыто по статье о служебной халатности.

В ГБР сообщают, что проверяют информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.

ОБНОВЛЕНО В 19:35.

Спасатели опубликовали видео пожара и сообщили, что в тушении участвовали 50 человек и 13 единиц техники.

  • Сегодня в Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.
  • Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
  • В Харькове завтрашний день объявлен траурным.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
пожар Харьков дом престарелых

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 