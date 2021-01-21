Пожар в Харькове. Госбюро расследований открыло дело против ГСЧС, спасатели показали видео

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Следователи ГБР начали досудебное расследование против Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в связи с гибелью 15 человек при пожаре в частном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Как отмечается, уголовное производство открыто по статье о служебной халатности.

В ГБР сообщают, что проверяют информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.

ОБНОВЛЕНО В 19:35.

Спасатели опубликовали видео пожара и сообщили, что в тушении участвовали 50 человек и 13 единиц техники.

Сегодня в Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.

Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.

В Харькове завтрашний день объявлен траурным.

Наталия Медведева

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