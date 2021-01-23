Пожар в Харькове. Четырем задержанным грозит до восьми лет тюрьмы – объявлены подозрения

Четырем задержанным по делу о смертельном пожаре в пансионате для престарелых в Харькове объявили о подозрениях, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

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Как сообщается, четырех лиц подозревают в нарушениях правил пожарной безопасности, которые привели к гибели людей (ч. 2 ст. 272 УКУ). Санкция статьи – от трех до восьми лет заключения.

В ОГП отмечают, что подозрения предъявлены:

- Собственнику дома, который сдавал его под пансионат

- Арендатору дома

- Жене арендатора – директору пансионата, которая фактически им руководила

- Администратору, который координировал работу пансионата, но не был там трудоустроен.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Марк Сировой

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