Пожар в Харькове. Четырем задержанным грозит до восьми лет тюрьмы – объявлены подозрения
Четырем задержанным по делу о смертельном пожаре в пансионате для престарелых в Харькове объявили о подозрениях, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
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Как сообщается, четырех лиц подозревают в нарушениях правил пожарной безопасности, которые привели к гибели людей (ч. 2 ст. 272 УКУ). Санкция статьи – от трех до восьми лет заключения.
В ОГП отмечают, что подозрения предъявлены:
- Собственнику дома, который сдавал его под пансионат
- Арендатору дома
- Жене арендатора – директору пансионата, которая фактически им руководила
- Администратору, который координировал работу пансионата, но не был там трудоустроен.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
- 21 января 2021 года в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали. Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала три основные версии причин трагедии. ГБР открыло уголовное дело, будет проверена информация о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками ГСЧС во время проверок пожарной безопасности.
- Президент Владимир Зеленский объявил 23 января днем траура в Украине.
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