Зеленский о незаконных домах престарелых: Их нельзя закрывать, пока не найдем выход

После трагедии в доме престарелых в Харькове, когда в пожаре погибли 15 человек, в городе и области обнаружено еще 32 подобных заведения, которые работают незаконно. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что ни один из этих объектов не должен быть закрыт, "пока не найдем выход". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сейчас Зеленский находится в Харькове с рабочей поездкой по случаю трагедии.

Правительственная комиссия подтвердила, что данные о пансионате для пожилых людей "Золотое время" отсутствуют в департаменте социальной защиты.

Министр развития громад Алексей Чернышов отметил, что для учреждений, где находятся престарелые и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию. Минсоцполитики займется выявлением заведений, сведения о которых отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг.

Представители правоохранительных органов отметили, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работают незаконно. В них находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

В департаменте соцзащиты сообщили, что сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать. Но это не решит вопрос в дальнейшем, отметили представители обладминистрации. Они предложили подготовить законодательную базу для предоставления разрешений на работу таких заведений.

Зеленский согласился с этим, подчеркнув, что важно не просто разобраться с законностью заведений, а прежде всего понять, могут ли там предоставлять качественные услуги.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", – сказал Зеленский.

Вчера, 21 января 2021 года, в Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.

Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.

ГБР открыло уголовное дело, будет проверена информация о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками ГСЧС во время проверок пожарной безопасности.

Следствие рассматривает три основные версии причин пожара.

Вадим Ребрина

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