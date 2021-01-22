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Пожар в Харькове. Зеленский объявил траур: Людей не должна была ждать такая ужасная смерть

22.01.2021, 22:18
Пожар в Харькове. Зеленский объявил траур: Людей не должна была ждать такая ужасная смерть - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине 23 января днем траура. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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День траура объявлен в связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в Харькове, который привел к человеческим жертвам.

Согласно указу, в этот день на всей территории Украины будет приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов власти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Также должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

"В этой страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует", – сказал Зеленский.

  • Вчера, 21 января 2021 года, в Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.
  • Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
  • ГБР открыло уголовное дело, будет проверена информация о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками ГСЧС во время проверок пожарной безопасности.

Читайте также: Зеленский о незаконных домах престарелых: Их нельзя закрывать, пока не найдем выход

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский пожар дом престарелых Харьков траур

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