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Полиция: Иностранец до смерти забил палкой одессита за долг в 300 гривень - фото

06.07.2020, 13:55
Полиция: Иностранец до смерти забил палкой одессита за долг в 300 гривень - фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Одессе мужчину подозревают в умышленном убийстве, ему грозит от семи до 10 лет тюрьмы

В Одессе полиция задержала уроженца соседнего государства, который, по их данным, до смерти забил палкой мужчину за долг в 300 грн, который тот якобы не хотел отдавать. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции заявили, что тело 34-летнего мужчины с множественными травмами головы нашли в заброшенном здании в одном из дворов по улице Болгарской. Полицейские заявляют, что его убил иностранец из-за долга. На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемого задержали два дня спустя и сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит от семи до 10 лет тюрьмы.

Владислав Сердюк
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