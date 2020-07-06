В Киеве произошла драка со стрельбой: двое задержаны за сопротивление полиции

Около кинотеатра "Жовтень" двое мужчин угрожали другой компании, избили оппонентов и стреляли из пистолета, пытались устроить драку с полицией

Рано утром на Подоле в Киеве произошла драка со стрельбой, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Сегодня около 5 утра полиция получила сообщение о драке со стрельбой рядом с кинотеатром "Жовтень".

Прибывшие на место происшествия патрульные предварительно выяснили, что между компаниями произошел конфликт, во время которого двое мужчин избили оппонентов, угрожали и стреляли из пистолета.

В полиции заявили, что мужчины вели себя агрессивно, требования патрульных игнорировали и пытались устроить драку.

Они были задержаны инспекторами полиции с применением силы и наручников. На одного из них составлен протокол по статье о злостном неповиновении полиции и постановление о распитии алкогольных напитков в запрещенных законом местах.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

27 июня в Вишневом Киевской области мужчина открыл огонь из травматического оружия в сторону компании людей и ранил одного человека.

2 июля в Киеве был задержан житель Житомирской области, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении еще восьмерых.

4 июля в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, три человека пострадали, десять задержаны.

Денис Юдин

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