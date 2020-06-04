Полиция на пляжах: побережье Азовского моря усиливают наряды Нацгвардии

Нацгвардия (Фото - МВД)

С целью профилактики тяжких преступлений, поддержания общественного порядка, а также соблюдения карантинных ограничений, пляжи и зоны отдыха, расположенные на побережье Азовского моря, усилены гвардейскими нарядами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Нацгвардейцы будут работать в Мариуполе и в курортных населенных пунктах: Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали заведения питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - отметил подполковник Нацгвардии Сергей Загреба.

Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.