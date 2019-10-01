Избивший битой студента полицейский уволен со службы

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Полтавский полицейский, который битой избил 17-летнего студента, уволен со службы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

"По данному факту ведомости были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 и ч.1 ст. 125", - сообщают в пресс-службе.

Установлено, что один из участников конфликта - сотрудник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава".

Как информируют в пресс-службе, 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и в основном служил в зоне АТО и ООС.