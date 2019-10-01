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Избивший битой студента полицейский уволен со службы

Избивший битой студента полицейский уволен со службы - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
01.10.2019, 13:34

Ранее сообщалось, что в Полтаве пьяный полицейский избил 17-летнего студента

Полтавский полицейский, который битой избил 17-летнего студента, уволен со службы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области. 

"По данному факту ведомости были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 и ч.1 ст. 125", - сообщают в пресс-службе. 

Установлено, что один из участников конфликта - сотрудник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". 

Как информируют в пресс-службе, 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и в основном служил в зоне АТО  и ООС.  

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полиция полтава студент
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