Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Полтаве пьяный полицейский избил 17-летнего студента: видео

В Полтаве пьяный полицейский избил 17-летнего студента: видео - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
01.10.2019, 09:09

В полиции уточнили, что пострадавший студент получил тяжкие телесные повреждения, ему удалили селезенку

В Полтаве 29 сентября двое нетрезвых мужчин, один из которых был сотрудником полиции, напали на женщину и двух других человек. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

"Действительно, один из них (нападавших, - ред.) - полицейский батальона патрульной службы особого назначения Полтава. Он отстранен от службы на время служебного расследования", - отметили там.

В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером с 21:00 до 22:00 в районе улицы Небесной Сотни.

Конфликтная ситуация возникла между двумя пьяными мужчинами и местной жительницей, за которую заступился прохожий студент. В результате ему были нанесены тяжкие телесные повреждения. "Его прооперировали, удалили селезенку", - уточнили в полиции.

По данным полиции, на крики женщины из дома вышел ее муж, он выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль (владеет на законных основаниях).

После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали двух нападавших.

В полиции добавили, что открыты уголовные производства по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

По результатам служебного расследования будет решаться вопрос об отстранении полицейского от службы. "Материалы дела переданы Государственному бюро расследований, поскольку это их подследственность", - сказали в полиции.

Руководитель ОО "Украинская академия лидерства" Роман Тичковский уточнил, что пострадавшим оказался 17-летний студент академии.

"В результате удара бейсбольной битой Максиму нанесли травмы средней степени тяжести. Поставленный диагноз свидетельствует о разрыве селезенки", - добавил он.

  • 19 августа в Харькове на станции метро имени Масельского на сотрудника полиции напал мужчина.
Напишите нам
полиция полтава видео студент избили
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 