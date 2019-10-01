В Полтаве пьяный полицейский избил 17-летнего студента: видео

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Полтаве 29 сентября двое нетрезвых мужчин, один из которых был сотрудником полиции, напали на женщину и двух других человек. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

"Действительно, один из них (нападавших, - ред.) - полицейский батальона патрульной службы особого назначения Полтава. Он отстранен от службы на время служебного расследования", - отметили там.

В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером с 21:00 до 22:00 в районе улицы Небесной Сотни.

Конфликтная ситуация возникла между двумя пьяными мужчинами и местной жительницей, за которую заступился прохожий студент. В результате ему были нанесены тяжкие телесные повреждения. "Его прооперировали, удалили селезенку", - уточнили в полиции.

По данным полиции, на крики женщины из дома вышел ее муж, он выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль (владеет на законных основаниях).

После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали двух нападавших.

В полиции добавили, что открыты уголовные производства по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

По результатам служебного расследования будет решаться вопрос об отстранении полицейского от службы. "Материалы дела переданы Государственному бюро расследований, поскольку это их подследственность", - сказали в полиции.

Руководитель ОО "Украинская академия лидерства" Роман Тичковский уточнил, что пострадавшим оказался 17-летний студент академии.

"В результате удара бейсбольной битой Максиму нанесли травмы средней степени тяжести. Поставленный диагноз свидетельствует о разрыве селезенки", - добавил он.