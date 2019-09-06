Прокурор Запорожской области написал заявление об увольнении

Валерий Романов (фото - news.mspravka.info)

Прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении. Об этом сегодня во время представления нового главы Запорожской облгосадминистрации заявил первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов.

"Нет прокурора. Насколько мне известно, написал заявление об увольнении. Будем работать в этом направлении. Мне и главе (Запорожской ОГА, - ред.) нужна обратная связь по этим вопросам. Нулевая толерантность к коррупции у нас", - отметил Трофимов.