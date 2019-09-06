Прокурор Запорожской области написал заявление об увольнении

Прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении. Об этом сегодня во время представления нового главы Запорожской облгосадминистрации заявил первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов.
"Нет прокурора. Насколько мне известно, написал заявление об увольнении. Будем работать в этом направлении. Мне и главе (Запорожской ОГА, - ред.) нужна обратная связь по этим вопросам. Нулевая толерантность к коррупции у нас", - отметил Трофимов.
- 6 сентября в Запорожской областной госадминистрации представили ее нового руководителя: им стал ровенский бизнесмен Виталий Туринок.
- По данным youcontrol, Туринок - владелец компании Ровенский домостроительный комбинат, которая занимается производством бетона и строительством зданий, совладелец Волыньферрометала (занимается сдачей в аренду недвижимости, а также торговлей металлоломом), Интертрейда (производство бетона), а также компании Вестпром (оптовая торговля древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием).