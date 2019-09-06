В Запорожье представили нового главу области: кто он и откуда

Сергей Трофимов представляет Виталия Туринка (скриншот)

Сегодня, 6 сентября, в Запорожской областной госадминистрации представили ее нового руководителя: им стал ровенский бизнесмен Виталий Туринок.

"Запорожский край не должен оставаться без надежного руководителя. <...> Этот человек доказал свою способность быть современным, оперативным и взвешенным руководителем", - сказал на заседании первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Президент Владимир Зеленский не смог сам прибыть в Запорожье, так как, по словам замглавы ОПУ, "сейчас в активной фазе формирование правительства: он очень занят".

По данным youcontrol, Туринок - владелец компании Ровенский домостроительный комбинат, которая занимается производством бетона и строительством зданий, совладелец Волыньферрометала (занимается сдачей в аренду недвижимости, а также торговлей металлоломом), Интертрейда (производство бетона), а также компании Вестпром (оптовая торговля древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием).

21 августа 2019 года Кабмин одобрил предложенные президентом кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций. Указ о назначении Туринка появился на сайте президента 6 сентября.

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