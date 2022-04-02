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Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области – Генштаб

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02.04.2022, 07:01

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 02.04.2022.

Вооруженные силы РФ осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

1 апреля этого года МО РФ было принято решение о проведении военных сборов с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года.

Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Молдовы для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

На временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, грабежам и мародерству.

Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя.

В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

Группировкой войск ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Дмитрий Смирнов
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Генштаб ВСУ Донецкая и Луганская области
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