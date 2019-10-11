Пункт пропуска Станица приостановил работу: ищут взрывчатку

Станица Луганская (фото - Facebook штаб ООС)

Единственный контрольно-пропускной пешеходный пункт пропуска в области Станица Луганская временно приостановил работу. Об этом сегодня LIGA.net сообщила начальник пресс-службы Лисичанского погранотряда Неля Доценко.

"В 12:00 поступила информация о том, что заправочная станция, которая не работает на данный момент(находится недалеко от КПВВ, - ред.), заминирована неизвестными лицами. Немедленно пограничники прекратили пропуск, эвакуировали всех лиц, которые находились на пункте пропуска, а также в сервисных зонах", - отметила Доценко.

По ее словам, сейчас на данный момент спасатели принимают необходимые меры по поиску взрывчатого устройства.

"Пока не будут установлено, что нет угрозы жизни людей, пункт пропуска работать не будет. Эвакуированы также все люди из сервисных зданий и на рынке", - уточнила она.

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